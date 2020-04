TEFÉ Dupla é detida com drogas e motocicleta adulterada

Dois homens suspeitos de tráfico de drogas e embriaguez ao volante foram detidos na madrugada desta sexta-feira (3) por policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM), no município de Tefé. Com eles, os policiais apreenderam oito trouxinhas supostamente de pasta-base de cocaína e uma motocicleta Honda/CG 125 Titan KS, placa JXE 0651, de cor adulterada e chassi ilegível.

Por volta das 2h50, os policiais estavam realizando patrulhamento na estrada do aeroporto quando perceberam várias motocicletas indo em direção à estrada da Agrovila. Então, resolveram averiguar a situação, sendo que, ao chegarem próximo ao local, os condutores das motocicletas evadiram-se.

No retorno para a cidade, a guarnição avistou uma motocicleta com dois ocupantes e sinalizou para que parassem. Naquele momento, a guarnição percebeu que o garupa da motocicleta jogou um objeto no chão. Durante a abordagem, constatou-se que o condutor do veículo apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica e não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Enquanto que o garupa, estava visivelmente sob efeito de substância alucinógena.

Ao realizar buscas, verificou-se que o objeto jogado ao chão se tratava de oito trouxinhas de substância entorpecente, supostamente de pasta-base de cocaína. Os suspeitos foram detidos e conduzidos ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP) daquele município, juntamente com a substância entorpecente e a motocicleta, para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatada a adulteração da moto e ilegalidade no chassi.