Tefé: Foragido da Justiça morre na troca de tiros com PMs

Um homem identificado pelas iniciais G. C. O., de 26 anos morreu num confronto com policiais militares do 3º BPM/Tefé, na madrugada desta sexta-feira, 22, no centro de Tefé/Am.

Segundo a polícia, o infrator era foragido da Unidade Prisional de Tefé, com várias passagens pela polícia, inclusive com mandado de prisão em aberto, sendo acusado de praticar diversos furtos e roubos na cidade.

Após denúncia, os policiais foram até um local no bairro de Santo Antônio, onde localizaram o infrator, porém este conseguiu fugir, antes de ser preso.

Horas depois, uma nova denúncia informava que ele estaria dentro da construção de um supermercado, localizado no centro da cidade, furtando produtos.

Após realizar o cerco no local, os policiais tentaram convencer o infrator a se entregar, porém este reagiu com disparos, que foram revidados e acertaram o foragido.

Uma equipe médica do Hospital local foi acionada para socorrer o infrator, porém foi constatado o óbito no local.

Os objetos apreendidos, incluindo um revólver de calibre 32 com munições deflagradas, foram apresentados na 5ª Delegacia Interativa de Polícia de Tefé, bem como feito o boletim de ocorrência para o seguimento dos procedimentos que requer o caso.

*Com informações do 3º BPM/Tefé Foto: Divulgação