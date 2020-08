TEFÉ Homem é detido com simulacro de arma de fogo

Um homem de 38 anos foi detido com um simulacro de arma de fogo no bairro Monte Castelo, em Tefé. A prisão ocorreu na tarde do último domingo (2).

Conforme policiais do 3° Batalhão de Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 12h30, quando receberam denúncia através da Central de Operações 190, de que havia um cidadão exibindo arma de fogo e ameaçando populares nas proximidades de um estabelecimento conhecido como Líder Bar.

Uma guarnição de policiais deslocou até o referido local e após revista foi encontrado com o homem, de nome com as iniciais R. A. F, um simulacro de arma de fogo.

O cidadão ofereceu resistência sendo necessário o uso da força para contê-lo. Diante da materialidade, foi dada voz de prisão ao infratror e conduzido à Delegacia Interativa de Polícia de Tefé para os devidos procedimentos.