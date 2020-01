Tefé: Homem é preso após tentar matar a esposa com golpes de terçado

R.P.S. de 27 anos, foi preso por policiais militares, na segunda-feira, 27, após atentar contra vida da esposa de iniciais D.L.P., de 25 anos, residente no Bairro Colônia Ventura, em Tefé/Am.

Conforme a PM, os policiais foram acionados através de denúncia, via Central de Operações, que no conjunto Castanheira um homem estava tentando matar a esposa.

Ao chegar na residência do casal, os policiais contataram a veracidade da denúncia, a casa estava toda revirada, com roupas, móveis e utensílios domésticos espalhados. A vítima estava com hematomas pelo corpo e uma lesão no braço, resultado de um corte de terçado, desferido pelo marido. A vítima relatou ainda que o infrator havia subtraído da mesma, a importância de R$ 95,00 em espécie.

O marido tentou resistir à prisão, mas foi detido pela guarnição, em sua posse foi encontrado uma porção de substância entorpecente, supostamente do tipo Skank. O mesmo foi conduzido ao 5° DIP, juntamente com a arma branca utilizada para lesionar a vítima e o dinheiro que foi recuperado.

Foto: Divulgação/PM