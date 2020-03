Policiais do 3º BPM/Tefé foram acionados por populares, que um homem havia invadido uma residência, localizada no Centro de Tefé. Ao atender a ocorrência, os policiais constataram que se tratava do mesmo indivíduo que dias atrás tinha sido preso por furto e quase linchado por populares. Dessa vez o homem estava furtando cocos no quintal de uma casa e ao ver os policiais, pulou o muro e tentou fugir, sendo alcançado e detido.

Foto: Arquivo/Portal Tefé News