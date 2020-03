Tefé: Homem é preso por tráfico de entorpecente no distrito de Caiambé

Policiais Militares do 3° BPM, de serviço no Distrito de Caiambé, zona rural do município de Tefé, realizavam a saturação nas ruas, beco e vielas do local, quando abordaram o cidadão F. S. 32 anos, e encontraram com o mesmo duas porções de supostas substâncias entorpecentes, sendo uma porção de suposto Skank, aproximadamente 5 (cinco) gramas, e uma porção de suposta pasta base de cocaína.

Segundo relato de populares o mesmo já é conhecido no local por comercializar do mesmo material ilícito que foi encontrado consigo. Após ser dada a voz de prisão, foi conduzido e apresentado na Delegacia Interativa de Tefé para devidos procedimentos.

Foto: Divulgação/PM