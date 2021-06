Tefé: mulher é presa por tráfico de drogas e posse de simulacros de arma de fogo

Policiais Militares da Força Tática do 3° Batalhão de Polícia Militar, por volta das 20h30min de quinta-feira, 3, prenderam em flagrante delito aS. M. O. A de 28 anos por tráfico de entorpecentes e posse de simulacros de arma de fogo. Fato ocorrido no lago de Tefé, em um flutuante à frente do bairro Abial.

Com a infratora foram apreendidos 06 cordões de cor amarela, 05 anéis de cor amarela; 02 pulseiras de cor amarela; 03 relógios de pulso; 05 celulares; 01 balança de precisão; 04 simulacros de arma de fogo; R$ 7.230,25 (sete mil duzentos e trinta reais e vinte e cinco centavos); 227g (duzentos e vinte e sete gramas) de uma substância supostamente entorpecente com caracteristicas de maconha do tipo SKANK; 25g (vinte e cinco gramas) de suposto entorpecente tipo Cloridrato de cocaína; 357g (trezentos e cinquenta e sete gramas) de suposto entorpecente tipo pasta ã base de cocaína; 41,5g (quarenta e um gramas e cinco décimos) de substância supostamente entorpecente tipo “Raxixe”.

A denúncia foi feita via linha direta da Força Tática de que estava havendo tráfico de drogas em um flutuante que fica ancorado em frente ao bairro Abial. Os policiais embarcadados foram até o local indicado e ao se aproximarem foram percebidos pela infratora que ainda tentou se desvencilhar do ilícito jogando um invólucro no rio.

Os policiais conseguiram impedir a ação da mesma e ao verificar o volume constataram se tratar de suposto entorpecente. O fato motivou que se continuassem as buscas por mais materiais ilícitos, e assim foram encontrados durante a revista os materiais , jóias e celulares de procedência duvidosa, pois possivelmente seriam objetos oriundos de furtos e roubos.

Os simulacros incorrem na suspeita de que a mesma fornece ou guarda armas para infratores cometerem delitos e o dinheiro em espécie seria do apurado das vendas dos entorpecentes.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão à infratora que foi conduzida e apresentada juntamente com os materiais apreendidos na 5ª Delegacia Interativa de Polícia de Tefé para os procedimentos cabíveis.

Foto: Divulgação/PM