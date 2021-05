Tefé: PM escolta presos de justiça em cumprimento de ordem judicial

Policiais militares da Força Tática do 3° Batalhão de Polícia Militar no sábado, 15, em cumprimento de ordem judicial escoltaram os presos de justiça M. S. S (25) vulgo “R7” e M. C. N (20) vulgo “Lutador” da cidade de Uarini-AM (distante 570 Km de Manaus) para Tefé-AM (distante 522 Km de Manaus).

Os Policiais partiram do porto de Tefé por volta das 08:00min via fluvial com destino a cidade de Uarini para dar cumprimento à Ordem, que solicitava apoio do 3° BPM na transferência dos detentos.

A guarnição do 2° Grupamento da Polícia Militar (2° GPM/3° BPM) havia feito recentemente revistas na Unidade Prisional de Uarini e verificado que as celas estão comprometidas pelos desgastes das grades de ferro e problemas na estrutura física do prédio gerando insegurança e risco eminente de fuga dos presos.

Ao retornarem para Tefé os Policiais conduziram os detentos ao Hospital Regional para que fossem realizados os exames de Corpo de Delito e posteriormente foram apresentados na Unidade Prisional de Tefé onde estão à disposição da justiça.

Foto: Divulgação/PM