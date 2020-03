Tefé: PM impede linchamento de homem que mantinha criança de sete meses como refém

Um homem de 26 anos, identificado pelas iniciais W. S. S. foi detido por policiais militares, na quarta-feira, 25, após ter feito refém uma criança de sete anos e sua mãe, de iniciais J. P. M. de 19 anos, no Residencial Castanheiras, em Tefé/am.

Os policiais foram até o local da ocorrência e ao chegarem, encontraram a residência cercada por populares armados, de pedaços de pau, terçados e pedras. Dentro da casa, estava o homem, que armado com um terçado, uma faca e uma machadinha, ameaçava matar os reféns.



Após intensa negociação, os policiais conseguiram convencer o criminoso a liberar os reféns e entregar as armas. Nesse momento os populares partiram pra cima do criminoso com a intensão de linchá-lo, sendo necessário a utilização do uso progressivo da força para preservar a integridade física do criminoso, que mesmo assim ainda teve ferimentos pelo corpo.

Após ser escoltado por policiais, o homem foi encaminhado para o hospital local e posteriormente para o 5º DIP para os procedimentos cabíveis.

Foto: Divulgação/PM