Tefé: Policiais do 3º BPM detém homem por tráfico de drogas

Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia militar (BPM) detiveram, na manhã de segunda-feira (20/07), um homem de 30 anos por tráfico de entorpecentes, na rua Olavo Bilac, no Centro do município de Tefé, distante 522 quilômetros de Manaus.

A equipe recebeu denúncia por meio da Central de Operações, informando que um homem estaria saindo da ponte da rua Isidoro Praia, com possível entorpecente, em direção ao porto de catraia. Foram mobilizadas as viaturas que realizaram cerco. O suspeito tentou fugir, mas foi contido. Durante revista pessoal, foram encontrados com ele 500 gramas de substância entorpecente supostamente maconha tipo skunk, além de R$ 82,00 em espécie, um aparelho celular e um cordão.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia Interativa de Polícia de Tefé para procedimentos cabíveis.

Foto: Divulgação/PMAM