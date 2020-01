Tefé: Policial de folga prende dupla de assaltantes

Dois assaltantes foram presos na terça-feira, 31, por um policial militar eu estava de folga, e passando pelo local, percebeu que ali estava ocorrendo um assalto, num salão de beleza, localizado na avenida Tiradentes, Bairro Monte castelo, em Tefé/Am.

Após o assalto a dupla fugiu a pé, entrando nos quintais da casas e pulando de uma laje, sendo perseguido pela multidão que tentava linchá-los. O Policial subiu na laje onde os assaltantes estavam e fingiu sacar a arma dizendo para se deitarem, se identificando como Policial. Parte dos populares vendo que os assaltantes estavam imobilizados subiram na laje e tentaram linchar os infratores, mas foram impedidos pelo policial.

Em seguida as guarnições de serviço chegaram e fizeram a condução dos mesmos para apresentação no 5° DIP e lavratura do procedimento cabível. O nome do policial e da dupla não foi

Foto: Divulgação/PM