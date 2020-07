Tefé: Trio é flagrado com armas, munições e drogas

Em patrulhamento pela estrada da Agrovila, altura da Praça da Saúde, na noite de sábado(11), policiais militares se depararam com um carro de cor branca, modelo Prisma, de placa PHT 7840, com três ocupantes no seu interior.

Ao avistarem os policiais, os integrantes, cujo o nome não foi divulgado, esboçaram nervosismo e tentaram fugir, porém foram impedidos pela guarnição da viatura.

Foi dado ordem para que os ocupantes saíssem do veículo e na revista no interior do veículo foram encontrados uma Pistola Cal. 380 com carregador contendo 15 munições e mais algumas munições em uma bolsa.

Ainda foram encontrados no interior do veículo 18 caixas de cervejas, 01 garrafa de Uísque Old Parr, R$ 771,50 (setecentos e setenta e um reais) em espécie, 01 porção (trouxinha) de suposta sustância entorpecente tipo cocaína, 04 celulares e 29 munições cal. 380 intactas.

Em seguida foi dada voz de prisão ao trio que foram encaminhados à Delegacia Interativa de Polícia de Tefé, juntamente com o material apreendido para os procedimentos cabíveis.

Foto: Divulgação/PM