Três adolescentes são apreendidas e encaminhadas a Manaus após assassinato de jovem de 14 anos em Tefé

Uma ação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) resultou na apreensão de três adolescentes, de 13, 15 e 16 anos, suspeitas de assassinarem brutalmente uma menina de 14 anos. O crime ocorreu no município de Tefé, no interior do estado, e causou forte comoção após vídeos da execução circularem na internet.

As apreensões ocorreram na última quarta-feira (29), nos bairros Olaria e Monte Sinai, sob a coordenação da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé.

Vítima foi morta na saída de boate

O crime aconteceu no dia 26 de abril. Segundo o delegado Micael Souza, a vítima saía de uma festa em uma boate local quando foi cercada pelas infratoras. A adolescente foi agredida com socos e diversos golpes de faca.

Embora tenha sido socorrida e levada ao hospital da cidade, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia. A investigação aponta que o ataque foi motivado por razões passionais.

Vídeos ajudaram na identificação

A crueldade do ato foi registrada em vídeo e compartilhada amplamente em redes sociais. Essas imagens, somadas ao trabalho de inteligência e denúncias anônimas, foram fundamentais para que a polícia localizasse as agressoras.

“Tomamos conhecimento do caso por meio de vídeos do momento da ação criminosa. A partir disso, iniciamos diligências que resultaram na identificação das suspeitas”, explicou o delegado. Além das menores, uma mulher de 21 anos também foi presa pela Polícia Militar por envolvimento direto no homicídio.

Transferência para Manaus

Devido à gravidade do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, as três adolescentes foram transferidas na sexta-feira (01/05) para uma unidade de internação em Manaus.

Elas permanecem agora à disposição do Juizado da Infância e Juventude Infracional, onde aguardam o cumprimento das medidas socioeducativas previstas em lei.