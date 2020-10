Trio de piratas é preso com armas e munições em Japurá

Três homens, de 46, 33 e 19 anos, foram presos na madrugada desta quarta-feira (14), com armas e munições no município de Japurá. Eles foram apontados pela população como piratas do rio.

Conforme a polícia, por volta das 22h de terça-feira, o 4° Grupamento da Polícia Militar, subordinado ao 3° Batalhão de Polícia Militar, receberam denúncia anônima de que quatro homens, suspeitos de serem ladrões dos rios, estariam embarcando em um veículo fluvial, tipo lancha, e que o destino da viagem seria o Rio Joamin e Rio Puré com a finalidade de praticarem roubos a ribeirinhos, embarcações e ataques a possíveis traficantes de drogas.

Os Policiais Militares se desdobraram em uma operação realizando campana na tentativa de prender os suspeitos. Por volta das 00h de hoje, foi feita a detenção de dois homens de 46 e 19 anos.

No ato da detenção deles foi encontrada 101 cartuchos calibre 12 e um rifle calibre 22 com os mesmos, e ao serem indagados sobre o restante dos comparsas e dos armamentos informaram que os demais indivíduos estavam em uma pousada.

Em seguida, os Policiais Militares deslocaram ao local indicado e quando os dois indivíduos perceberam a presença da guarnição, empreenderam fuga. No local foram encontrados a outra parte do material, sendo mais de 60 cartuchos de vários calibres, um revólver marca Taurus calibre 32 com numeração suprimida, um revólver calibre 38 com numeração suprimida, um punhal, balaclavas, coturnos, luvas, camisas, capas de coletes balisticos, celulares entre outros.

Já por volta das 9h, foi detido o suposto chefe do bando, de 33 anos. Todo o material apreendido, assim como os infratores, foram apresentados na Delegacia Interativa de Polícia do município de Japurá para os procedimentos que requer o caso.