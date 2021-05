Trio é detido por homicídio com ocultação de cadáver em Uarini

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 58ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Uarini (distante 565 quilômetros da capital), em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Guarda Civil Municipal (GCM), deflagrou ação policial ao longo de sábado (15/05) e domingo (16/05), que resultou na prisão de Ismael Souza da Silva e Rickelme Monteiro Martins, ambos de 20 anos, e na apreensão de um adolescente de 15 anos, pelo homicídio de Júnior Queiroz Frazão.

De acordo com o investigador de polícia Junnian Souza, gestor da unidade policial, as diligências iniciaram após as equipes receberem denúncias anônimas informando um suposto homicídio com ocultação de cadáver, após um dos envolvidos no crime dar entrada em uma unidade hospitalar da cidade, com um corte de terçado.

“Com base nas informações, os policiais se deslocaram até o igarapé do Jabuti, no rio Uarini, local indicado na denúncia, para verificar a ocorrência e encontraram o primeiro envolvido, Ismael, que foi conduzido para a unidade policial. Na delegacia, o indivíduo confessou o crime e informou onde havia enterrado o corpo de Júnior”, explicou Junnian.

Ainda conforme o gestor, durante buscas pelo corpo da vítima, foi localizado Rickelme, que informou o local exato do corpo da vítima. O cadáver foi encontrado enterrado com folhas e uma árvore jogada por cima.

“A motivação do crime teria sido uma desavença familiar antiga entre eles e, após consumirem bebidas alcoólicas, iniciaram uma discussão que resultou na morte de Júnior”, relatou o investigador.

Procedimentos

Ismael e Rickelme irão responder por homicídio e ocultação de cadáver. Ao término dos trâmites cabíveis ambos permanecerão custodiados na carceragem da 58ª DIP à disposição da Justiça.

Já o adolescente foi levado para uma unidade de saúde onde passa por atendimento médico, após ser liberado passará por interrogatório na sede da unidade policial.