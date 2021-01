Trio é preso após cometer diversos assaltos em Tefé/Am

Nesta sexta-feira,15, policiais militares do 3º BPM/Tefé, prenderam R.M.A. de 18 anos, C.S.S., 19 e A.R.M, de 20 anos, após roubarem transeuntes, nas proximidades de um posto de combustível, no centro de Tefé.

Os policiais militares foram informados por uma das vítimas, M. P. S (14) que um homem numa motocicleta vermelha, capacete preto e moletom, juntamente com uma mulher na garupa haviam roubado o seu celular com uma arma semelhante a arma de fogo.

Logo em seguida ocorreu outro assalto em frente o beco do Bexiga e a outra vítima, R. S (21) informou as mesmas características do condutor da motocicleta e que levaram seu celular. Horas depois a guarnição fazia ronda nas proximidades do Posto Tello 1, quando avistou os cidadãos com as mesmas características citadas pelas vítimas.

Foi realizada uma abordagem e durante revista pessoal foi encontrada no interior da bolsa da mulher, um simulacro de arma de fogo e ainda uma porção (trouxinha) de uma substância com características de maconha tipo skank. As vítimas os reconheceram como sendo os autores dos roubos. Após serem presos, o trio foi apresentado na delegacia local para as formalidades legais.

*Com informações do 3º BPM/Tefé Foto: Divulgação