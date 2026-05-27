VÍDEO: corpo com marcas de execução é encontrado boiando no Baixo Solimões

O corpo de um homem foi encontrado por moradores na manhã desta terça-feira (26), boiando nas águas do Rio Solimões. O cadáver foi avistado por passageiros de uma embarcação que navegava pela região do Baixo Solimões.

De acordo com testemunhas, a vítima flutuava de bruços nas proximidades da Comunidade São Raimundo, em uma área conhecida como Ilha do Trocariz. O homem vestia uma camisa preta de manga longa que trazia um emblema com as bandeiras do Brasil e da Colômbia, detalhe que reforça as suspeitas policiais de que o crime esteja ligado ao tráfico de drogas em rotas transfronteiriças.

A perícia preliminar aponta que a causa da morte foi um disparo de arma de fogo na região do abdômen. O que chamou a atenção das testemunhas, além da violência do impacto, foram os volumes amarrados aos membros inferiores da vítima.

As forças de segurança pública e a Marinha do Brasil foram acionadas para realizar o resgate do corpo, que estava sendo levado pela correnteza. O caso será investigado pela Polícia Civil, que trabalha agora para identificar a vítima e descobrir o que estava escondido nos invólucros presos ao cadáver.