VÍDEO: Detento tenta fugir pela janela durante audiência em fórum de Itacoatiara

Um preso escapou pela janela enquanto participava de uma audiência no sábado (18/04), no Fórum de Justiça de Itacoatiara, no interior do Amazonas, mas acabou preso poucos minutos depois nas proximidades do prédio.

De acordo com informações preliminares, o detento estava em uma sala junto com outros três presos, participando de uma audiência por videoconferência, quando abriu a janela e saiu correndo.

Logo após a fuga, policiais civis iniciaram buscas e acionaram a Polícia Militar para reforçar a ação. O homem foi localizado nas proximidades do fórum e capturado pouco tempo depois.

Após ser recapturado, ele foi levado de volta à unidade prisional e deve responder também pela tentativa de fuga.

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