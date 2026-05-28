VÍDEO: Esqueleto humano é encontrado em prédio abandonado no Centro de Manaus

Uma ossada humana foi encontrada na tarde desta quarta-feira (27), dentro do prédio abandonado do antigo Correio, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus.

De acordo com informações preliminares, policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados inicialmente para atender uma ocorrência de possível linchamento no local. No entanto, ao chegarem ao imóvel, encontraram a ossada humana.

No local, foram encontrados partes do esqueleto humano e uma mandíbula. A cabeça da vítima, no entanto, não foi localizada. A polícia trabalha com a possibilidade de o caso ter ligação com o crânio humano encontrado por garis na praça Tenreiro Aranha, também no Centro de Manaus, no início do mês.

Os ossos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML), que deverá realizar exames periciais para tentar identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da morte.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

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Fonte: Em tempo