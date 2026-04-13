VÍDEO: Idosa é morta a facadas durante assalto em Manaus

Eulina Augusta da Silva, de 72 anos, foi morta a facadas após ter a casa invadida por um criminoso, na madrugada desta segunda-feira (13/04), na rua Maria Fernandes, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.

Segundo informações da polícia, o suspeito pulou o muro do imóvel e arrombou a porta para entrar na casa por volta de volta de 4h30. Eulina foi atacada com vários golpes pelo corpo, não resistiu e morreu no local. O suspeito teria roubado pertences da vítima e até o momento, ele não foi identificado.

Após o crime, equipes de perícia e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para analisar a cena e fazer a remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestro (DEHS).

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Fonte: Em tempo