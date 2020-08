Átila é o terceiro do AM a integrar a “Comissão Verde” da Câmara

A bancada do Amazonas tem agora três representantes na Comissão da “Pauta Verde”, criada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Depois das indicações dos deputados Bosco Saraiva (Solidariedade) e Sidney Leite (PSD), a liderança do Progressistas indicou o nome do decano Átila Lins (PP).

A inclusão de representantes do Amazonas acontece após as reclamações dos parlamentares da região sobre a criação do grupo responsável pela “Pauta Verde” que não contava com nenhum quadro da Amazônia.

A comissão de parlamentares vai ser responsável por organizar e discutir uma pauta ambiental que será votada na Câmara dos Deputados nas próximas semanas.

E Átila Lins já chega com uma ideia em mente: ampliar o número de membros da “Comissão Verde” e convidar mais deputados da Amazônia.

A intenção do deputado amazonense, que também é presidente da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia (Cindra), é formar maioria no colegiado para definir, aprovar as pautas a serem discutidas e levadas à votação do plenário.

“Logo após de receber a notícia da minha indicação pelo meu partido, o coordenador da Comissão da Pauta Verde, deputado Rodrigo Agostinho ligou se congratulando pela minha chegada. Eu também cuidei de fazer contatos com deputados do Pará e de Rondônia para que procurem fazer parte do grupo. Precisamos formar maioria para podermos ter força e voto para aprovar as matérias que interessam a Amazônia”, disse Átila.

Inicialmente, formada por cinco membros, a comissão da pauta ambiental estava composta por dois representantes de São Paulo: Rodrigo Agostinho (PSB) e Enrico Misasi (PV); dois de Minas Gerais – deputados Zé Silva (Solidariedade) e Zé Vitor (PL) – e um do Rio de Janeiro, Alessandro Molon (PSB). Agora, o grupo tem oito integrantes, sendo três do estado do Amazonas.

Átila Lins informou que a comissão terá uma videoconferência na próxima quinta-feira (13) para traçar os planos, cronograma de ação e os projetos prioritários que deverão ser oferecidos à pauta da Câmara dos Deputados.