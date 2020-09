Convenção de Nicson/Preto Veloso reúne público recorde em evento presencial e online

Apoiadores e simpatizantes estiveram acompanhando a convenção do pré-candidato Nicson Marreira (PTB), em Tefé, tanto presencialmente como por meio de transmissão online, no último sábado, 12/09.

A convenção contou com a presença dos ex-prefeitos Sidônio Gonçalves e Jucimar Veloso, o Papi, além do Prefeito de Juruá, Dr. Jr. E do deputado federal Sidney Leite (PSD). Nicson Marreira terá como vice o empresário Preto Veloso (MDB).

O evento trabalhou para atender todas as medidas determinadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com distanciamento social, uso de máscaras e aferição de temperatura.

Nicson Marreira apontou propostas de melhorias na saúde e educação. “Não podemos deixar a saúde como está, com alto índice de moralidade infantil, com falta de investimentos e desvalorização dos profissionais de saúde que todos os dias tentam dar o seu melhor”, destacou Nicson.

O pré-candidato a prefeito falou sobre o dever do município em investir em segurança pública. “Não podemos mais aceitar o discurso que é obrigação do Estado investir em segurança, o município tem fazer sua parte, não se pode mais deixar a população a mercê da marginalidade”, disse Nicson Marreira.

O deputado federal Sidney Leite (PSD), presente ao evento, disse que Nicson e Preto Veloso, além do povo de Tefé, podem contar com seu apoio e de seu mandato parlamentar. “Depois das eleições, vamos juntos criar uma guarda municipal com serviço de monitoramento de câmeras de alta resolução para coibir ações de delinquência na cidade e oferecer segurança para o povo”, disse ressaltando que a geração de emprego e renda para a população serão molas propulsoras para o real desenvolvimento econômico de Tefé.

