Gestão do Prefeito Nicson Marreira representa o Amazonas na final Nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

A gestão do prefeito Nicson Marreira colocou o município de Tefé em destaque no cenário nacional ao garantir vaga na final do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE). O reconhecimento veio após o projeto “Feira do Artesanato” conquistar o primeiro lugar na etapa estadual, na categoria Turismo e Identidade Territorial.

Representando o município em Manaus, o secretário de Turismo, Matheus Lopes, recebeu o troféu da premiação estadual e destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da economia criativa e do turismo regional.

O projeto é resultado de uma atuação integrada entre a Secretaria Municipal de Turismo e a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (SEMPA), reunindo ações voltadas à valorização dos artesãos locais, incentivo ao empreendedorismo e fortalecimento da identidade cultural de Tefé.

A Feira do Artesanato se tornou uma das principais vitrines da produção regional, atraindo visitantes, movimentando a economia e ampliando oportunidades para dezenas de famílias que dependem da comercialização de produtos artesanais. Além da geração de renda, a iniciativa também promove a preservação das tradições culturais amazônicas e incentiva o turismo sustentável.

Com a classificação para a etapa nacional do prêmio, a gestão de Nicson Marreira passa a representar o Amazonas entre os melhores projetos de empreendedorismo público do país, consolidando Tefé como referência em desenvolvimento econômico aliado à valorização cultural.