Posse de Nicson Marreira tem novo horário. Confira a programação

A posse do prefeito eleito de Tefé, Nicson Marreira e Preto Veloso, que inicialmente estava marcada para as 10:00, foi antecipada, agora iniciando a partir das 08:00, no mesmo local, ginásio da Escola Municipal Walter Cabral, no Bairro de Santo Antônio.

Segundo a organização, no mesmo evento ocorrerá também a posse dos vereadores eleitos e também dos secretários municipais.

Cerca de 400 pessoas foram convidadas para a solenidade, que seguirá todos os protocolos de saúde como uso de álcool em gel, máscara e medidor de temperatura.

Os portões da escola estarão abertos a partir das 08:00, em seguida acontecerá um culto ecumênico.

Confira a programação:

8:00h – Abertura dos Portões do Ginásio Walter Cabral;

8:30h – Culto Ecumênico;

9:30h – Sessão preparatória da Câmara Municipal de Tefé;

– Posse dos vereadores;

– Posse do Prefeito e Vice-Prefeito;

10:00h – Posse dos secretários.

O evento será transmitido pelas emissoras de rádio da cidade, com transmissão via Facebook, pelas páginas do Portal Tefé News e Nicson Marreira.

Foto: Divulgação