Pr. Sinderley participa das atividades do culto de ação de graças no Palácio do Planalto em Brasília

A convite do projeto evangélico Vigília sobre Rodas, o Pr. Sindeley Alfaia, presidente do Ministério Pentecostal Os Adoradores de Cristo, participou no início da semana, das atividades do culto de ação de graças, no Palácio do Planalto, em Brasília.

A solenidade contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Alfaia integrou uma comitiva de pastores de São Paulo, liderada pelo Pr. Cel. Franciscon. Na capital do país, o Pr. Sinderley, juntamente com os pastores paulistas, foram recebidos pelo dep. Federal General Paternelli, Gen. Faria, ministro do Supremo Tribunal Militar, e o Dep. Estadual Péricles.

“A palavra de Deus nos orienta a orar pelas nossas autoridades, para que governem com justiça e sabedoria. Esse foi o propósito da nossa viagem à Brasília”. Disse o líder dos Adoradores de Cristo.

Fotos: Divulgação