Pr. Sinderley visita Bairro de Vila Nova

O candidato do PSL, Pr. Sinderley Alfaia visitou no final de semana o Bairro de Vila Nova, em Tefé/Am.

Acompanhado do candidato à vice e candidatos a vereador, Alfaia chamou atenção para a falta de segurança no local, destacou ainda as necessidades que estão passando as famílias e viu jovens jogando futebol em campos de barros, sem a menor infraestrutura.

Sinderley se comprometeu em melhorar a segurança do local, instalar um posto de saúde, campo de futebol decente para a juventude e construir a ponte que liga ao bairro de Nossa Senhora de Fátima.

*Com informações da assessoria/Fotos: Divulgação