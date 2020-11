Pr. Sinderley visita distrito de Caiambé e comprova o abandono das ruas

No final de semana o candidato a prefeito de Tefé pelo PSL, Pr. Sinderley Alfaia, visitou o distrito de Caiambé, acompanhado dos candidatos a vereador e apoiadores e comprovou o estado de destruição e abandono das ruas do local.

“Infelizmente a realidade é trágica, parece que soltaram uma bomba nas ruas, estão destruídas, passei por ruas totalmente na escuridão, sem iluminação pública. Moradores relatam que constantemente são agredidos por indivíduos mascarados, o local estar largado e os moradores estão sofrendo demais com tudo isso, os problemas são muitos” relatou.

O candidato afirmou que sendo eleito, irá fazer uma mudança radica no lugar, como a instalação de uma casa lotérica, parceria com a polícia militar e guarda municipal. Anunciou ainda a construção de um mercado municipal, um mutirão da saúde, Centro de Treinamento, um porto, um Centro do Idoso e ainda que o pré-aquecimento da Festa da Castanha será no distrito.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação