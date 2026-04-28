Primeira-dama de Tefé, Kelly Barbosa ganha destaque ao liderar campanha em defesa das mulheres no interior do Amazonas

A primeira-dama de Tefé, Kelly Barbosa, tem se destacado nas redes sociais como uma das principais vozes na defesa de políticas públicas voltadas às mulheres no interior do Amazonas. Em peças recentes de campanha, Kelly aparece à frente das discussões, reforçando a necessidade de ampliar ações nas áreas de saúde, segurança e bem-estar feminino.

Com uma atuação cada vez mais presente no município, Kelly enfatiza que o avanço na proteção das mulheres depende de decisões firmes e de iniciativas que cheguem de forma efetiva à população. Sua fala reforça a importância de transformar discursos em ações concretas, especialmente em regiões onde o acesso a políticas públicas ainda enfrenta desafios.

A mensagem também chama atenção para o papel fundamental da educação nas escolas como ferramenta de conscientização, além da prevenção à violência e da criação de mecanismos que assegurem assistência às mulheres em situação de vulnerabilidade. A proposta dialoga com a construção de um ambiente mais seguro e justo para meninas e mulheres.

A repercussão das inserções fortalece a presença política da primeira-dama, que vem consolidando seu nome como uma liderança ativa na pauta feminina em Tefé. Sua participação no dia a dia do município e o engajamento em causas sociais evidenciam um trabalho voltado à promoção de direitos e à valorização das mulheres na região.

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