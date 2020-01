PSL apresenta novo diretório e pré-candidatos as eleições 2020 em Tefé

O Partido Social Liberal(PSL) realizou na noite de sábado,18, no auditório do Hotel Oliveira, no centro de Tefé, uma reunião, que contou com a presença do presidente regional do partido e deputado federal, Delegado Pablo, para apresentar o novo diretório da sigla no município.

A encontro marca o início dos trabalhos do partido, rumo às eleições 2020 no município. Além do delegado Pablo, o encontro contou com a presença de representantes de diversas organizações sociais do município, incluindo o presidente do sindicato dos Servidores Municipais, Erisvan Chaves, filiados do partido, pré-candidatos e simpatizantes.

O novo diretório da sigla foi apresentado, sendo encabeçada pelo presidente do PSL/Tefé, Pr. Sinderley Alfaia, pré-candidato a prefeito de Tefé.

Conhecendo os problemas e conversando com a população

Acompanhado do Pr. Sinderley, o Dep. Fed. Delegado Pablo visitou alguns locais do município. Ele esteve na Ponte da Vila Pescoço, que no dia 14 de dezembro, parte da estrutura de madeira desabou, deixando várias pessoas feridas e desabrigadas. Pablo conversou com os moradores do local. O parlamentar também visitou o município de Coari, onde inaugurou o diretório do partido no município.

*Com informações da assessoria/Fotos: Divulgação