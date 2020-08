8° BPM de Tabatinga recebe visita da comitiva da Secretaria Nacional de Segurança Pública

Na manhã desta quarta-feira (26/08), o 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do município de Tabatinga (distante 1106 quilômetros de Manaus) recebeu visita da comitiva da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Na ocasião, o comandante do Batalhão, tenente coronel Eddie César, reafirmou o compromisso com a instituição Polícia Militar e declarou manter-se firme juntamente com a sua tropa no combate aos crimes transfronteiriços para a manutenção da paz social na cidade.

A comitiva conheceu o batalhão e seu funcionamento, bem como participou da solenidade de inauguração da placa oficial do Grupamento de Policiamento com Cães do 8°BPM. A placa leva o nome, como forma de homenagem, do cabo PM Elcivan Maciel Córdoba, morto em 2019, em confronto.

Estiveram presentes o coronel PM Carlos Renato Machado Paim (secretário nacional de Segurança Pública), coronel PM Antônio Aginaldo de Oliveira (coordenador da Força Nacional de Segurança Pública – FNSP), coronel PM Agrício da Silva (chefe de Gabinete da Senasp), capitão PM Otávia Feitosa Fernandes (Ajudante de Ordem da Senasp), coronel EB Jorge Gonçalves (chefe de Gabinete da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas), coronel PM Almir Cavalcante (secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira); tenente coronel Robson Moraes (titular do Comando de Fronteira Solimões/8° Batalhão de Infantaria de Selva – CFSol/8° BIS).

Foto: Divulgação/PMAM