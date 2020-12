A Nota Fiscal Amazonense está de volta com sorteio especial

Após ser interrompida no início da pandemia, a Nota Fiscal Amazonense está de volta. E voltou com sorteio especial. São mais de 150 mil reais em prêmios. Todas as notas com CPF, emitidas 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2020, podem concorrer ao sorteio especial em janeiro de 2021. E em dezembro, a cada 50 reais em compras com o CPF na nota, você concorre automaticamente ao sorteio especial de janeiro.

Para participar da campanha e concorrer aos prêmios, cadastre-se no site nfamazonense.sefaz.am.gov.br. No site da Nota Fiscal Amazonense, você também escolhe uma das mais de cem instituições sociais cadastradas para ajudar. Se você for sorteado, a instituição escolhida também será premiada.

Participe da Nota Fiscal Amazonense e comece o ano novo com o bolso cheio para realizar seus sonhos.