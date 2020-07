No dia do agricultor, comemorado na terça-feira, 28, agricultores do município de Uarini foram homenageados pela Prefeitura do município.

Um café da manhã especial foi ofertado para os heróis do setor primário. A administração reconhece o valor dos agricultores que diariamente produzem o alimento das pessoas.

Destaque especial para os produtores da maior riqueza do município: A farinha de Uarini, a melhor farinha de mandioca da região

*Com informações da assessoria