Alvarães: Servidores com salário atrasados e prefeito some da cidade

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alvarães(SINDSERV), Heliomar Meireles, afirmou que o prefeito de Alvarães, Edy Rubem Thomás Barbosa, pós perder a eleição, abandonou a cidade, deixando o pagamento dos servidores municipais com até quatro meses de atraso, e pior, deixou de pagar o décimo terceiro salário dos servidores efetivos.

Aind segundo o presidente, a prefeitura contratou cerca de 400 profissionais, só na educação, cujo o valor do piso salarial, é de R$ 1.360,00, ou seja o prefeito não repassou mais de R$ 540.000,00 aos educadores, valor referente apenas a um mês de atraso.

No dia dez de dezembro, vários servidores realizaram manifestação, em frente da prefeitura, cobrando os seus direitos.

Falta de transparência

Um dos problemas percebidos na gestão do prefeito Edy Rubens, é a falta de transparência dos gastos públicos. Segundo ranking do MPCAM, órgão do TCE, Alvarães está entre as 21 prefeituras consideradas em estado crítico, obtendo o percentual de apenas 23%. Como se não bastasse, a prefeitura também não demonstra transparência com os dados sobre a covid-19 no município, há pelo menos 13 dias, o município não envia as informações para o governo do estado.

Mal pagador

Tanto funcionários, quanto fornecedores reclamam do prefeito Rubem Barbosa, pela forma como lida com seus compromissos.

Em nota, a prefeitura informou que os pagamentos dos salários dos servidores efetivos, em especial da educação, sofrerá atraso, em função do corte de arrecadação do Fundeb, cujo complemento foi suprimido da arrecadação do mês de novembro e dezembro.

Foto: Divulgação