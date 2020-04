AM chega a 311 casos confirmados de coronavírus

Mais 51 novos casos foram confirmados no Amazonas nas últimas 24h. Ao total, são 311 pessoas infectadas pelo Coronavírus no estado, sendo 283 em Manaus e 28 no interior, com 10 em Manacapuru, quatro em Itacoatiara, quatro em Santo Antônio do Içá, três em Parintins, três em Tonatins, e um caso cada nos municípios de Anori, Boca do Acre, Novo Airão e Careiro da Várzea.

A informação foi atualizada na tarde deste sábado (4) pelo governador Wilson Lima e diretora presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto, em coletiva online.

Há 211 pessoas em isolamento domiciliar, que representa 67,8% dos casos. Dos internados o total é de 46, sendo 21 em leitos clínicos e 25 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com 17 em rede privada e oito no Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz.

Além disso, há 1034 casos em investigação e 42 pessoas já saíram da quarentena e não apresentam mais os sintomas da doença. O AM também teve 25 óbitos notificados, nos quais 12 foram confirmados com Covid-19, oito foram descartados e quatro estão em investigação.

Esse número de óbitos representa 3,86% de letalidade. As vítimas possuíam idades entre 40 a 89 anos. Já o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-AM) já realizou 2238 testes para Coronavírus e 12% deles deram positivos.