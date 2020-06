AM registra mais 396 casos de Covid-19

O Amazonas diagnosticou 396 casos do novo coronavírus, nesta segunda-feira (01/06), totalizando 41.774 casos confirmados no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

De acordo com o boletim divulgado, foram confirmados por exame laboratorial mais 19 óbitos pela doença, todos ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.071 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus deste domingo (31/05), foram registrados 45 sepultamentos, nove óbitos domiciliares e uma cremação.

O boletim aponta que 5.783 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 33.443 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 477 pacientes internados, sendo 294 em leitos clínicos (28 na rede privada e 266 na rede pública) e 183 em UTI (64 na rede privada e 119 na rede pública).

Há ainda outros 448 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 309 estão em leitos clínicos (68 na rede privada e 241 na rede pública) e 139 estão em UTI (33 na rede privada e 106 na rede pública).

Notificação

A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas de informação: e-SUS notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). Em Manaus, foram notificados 48.232 casos, enquanto no interior do estado o número chega a 42.772.

Ocupação de leitos

De acordo com números consolidados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) neste domingo (31/05), a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid era 69% e a taxa de UTI não-Covid era de 60%.

Em relação aos leitos clínicos Covid, a taxa de ocupação estava em 41% neste domingo, já os leitos não-Covid registravam 49% de ocupação.

Municípios

Dos 41.774 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira (01/06), 18.367 são de Manaus (43,97%) e 23.085 do interior do estado (56,03%).

Além da capital, 59 municípios têm casos confirmados: Manacapuru (2.400); Coari (2.009); Tefé (1.837); São Gabriel da Cachoeira (1.819); Parintins (1.318), Tabatinga (902); Benjamin Constant (833); Itacoatiara (817); Santo Antônio do Içá (714); Maués (691); Careiro Castanho (677); Iranduba (656); Autazes (560); Rio Preto da Eva (526); Barcelos (469); Presidente Figueiredo (454); São Paulo de Olivença (433); Boca do Acre (407); Tapauá (382); Anori (360); Itapiranga (345); Amaturá (309); Barreirinha (299); Tonantins (268); Fonte Boa (264); Beruri (257); Alvarães (254); Borba (246); Carauari (243); Urucará (213); Novo Aripuanã (187), Anamã (187), Eirunepé (158), Novo Airão (143), Urucurituba (139), Silves (132), Manaquiri (130), Uarini (130), Jutaí (119), Japurá (114), Nova Olinda do Norte (110); São Sebastião do Uatumã (95); Maraã (91); Caapiranga (85); Humaitá (69), Boa Vista do Ramos (69), Manicoré (60), Nhamundá (56), Codajás (56), Careiro da Várzea (51), Lábrea (51), Guajará (42), Juruá (41), Santa Isabel do Rio Negro (39), Canutama (29), Apuí (27), Atalaia do Norte (16), Pauini (15) e Itamarati (4).

Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19. As duas cidades registraram apenas casos notificados, que são os casos suspeitos para a doença. São 11 casos notificados em Envira e 17 em Ipixuna. As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e informadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 1.371 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.

Ao todo, 50 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento, em um total de 700. A lista inclui Manacapuru (93); Parintins (58); Tabatinga (57); Tefé (56); Coari (55); Itacoatiara (45); Maués (29); Iranduba (23); Benjamin Constant (23); Autazes (22); São Gabriel da Cachoeira (21); Presidente Figueiredo (16); Barcelos (16); Santo Antônio do Içá (14); Careiro Castanho (13); Borba (13); Tonantins (12); São Paulo de Olivença (11); Rio Preto da Eva (11); Jutaí (10); Fonte Boa (9); Alvarães (9); Nova Olinda do Norte (8); Amaturá (8); Boca do Acre (6); Novo Aripuanã (6); Manaquiri (6); Beruri (5); Novo Airão (5); Itapiranga (4); Silves (4); Anori (4); Tapauá (3); Barreirinha (3); Carauari (2); Urucará (2); Urucurituba (2); Caapiranga (2); Boa Vista do Ramos (2); Manicoré (2); Nhamundá (2); Maraã (1); São Sebastião do Uatumã (1); Careiro da Várzea (1); Codajás (1); Humaitá (1); Guajará (1); Santa Isabel do Rio Negro (1); e Atalaia do Norte (1).

Outros 333 óbitos estão em investigação epidemiológica e 186 foram descartados para o novo coronavírus.

Mais informações podem ser encontradas nos sites www.coronavirus.amazonas.am.gov.br e www.saude.am.gov.br/painel/corona.