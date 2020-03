AM registra segunda morte por Coronavírus; vítima tinha 43 anos

Mais um registro de morte por Covid-19 no estado do Amazonas. Um homem de 43 anos, identificado como Binho Lopes, faleceu na noite desta segunda-feira (30), no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Delphina Aziz, zona Norte de Manaus.

A informação foi confirmada pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).

Além disso, familiares anunciaram a morte de Binho em suas redes sociais. A vítima era músico, tecladista da Banda Joy e estava internado deste o dia 21 de março, mas não resistiu às complicações da doença.

Ele estava em estado grave, porém estável. Até o dia 23 de março, a última vez em que a família divulgou seu boletim médico, ele estava com as funções vitais normais, e utilizando a ventilação mecânica.

Familiares informaram ainda que, devido a recomendação da Anvisa, não haverá velório, para evitar aglomerações. Ele também atuava como Pianista e Regente do Coral ECONORTE do Centro universitário do norte UNINORTE.