AM tem 229 casos confirmados de Coronavírus; Tonantins entra na lista

Chegou a 229 casos confirmados de Covid-19 no Amazonas. Desse total, 205 são em Manaus e 24 no interior do estado, sendo 6 em Manacapuru, 4 em Itacoatiara, 4 em Santo Antônio do Içá, 3 em Parintins, 3 em Tonatins e um caso cada em Boca do Acre, Anori, Novo Airão e Careiro da Várzea.

As informações foram repassadas em coletiva online do Governo do Estado do Amazonas nesta quinta-feira (2). Na ocasião, ainda foi informado que há 350 casos em investigação.

Do total de casos, 35 estão internados, 18 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo 6 no Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz e os outros em rede privada.

Além disso, há 12 óbitos notificados, dos quais três foram confirmados, outros três foram descartados e seis em investigação, incluindo de um professor da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e uma criança de 4 anos.

Ainda foi anunciado que 36 pessoas estão fora do período de transmissão. Ou seja, esses pacientes não apresentam mais os sintomas, saíram da quarentena, porém não há como garantir que elas não transmitam de fato o vírus para mais ninguém.