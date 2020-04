AM tem 417 casos confirmados de coronavírus; óbitos são 15

O Amazonas registrou 106 novos casos do novo coronavírus (Covid-19), de sábado (04/04) para domingo (05/04), somando 417 o número de infectados no Estado, com 15 óbitos.

Conforme balanço feito pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), são 379 casos em Manaus e 38 no interior, sendo: 16 em Manacapuru, 03 em Parintins, 05 em Itacoatiara, 05 em Santo Antônio do Içá, 03 em Tonantins e 02 em Iranduba. Os municípios de Anori, Boca do Acre, Careiro da Várzea e Novo Airão registram um caso, cada.

Seguem em isolamento domiciliar 219 pessoas, 38 pessoas estão internadas, 18 em leitos clínicos e 20 em Unidades Intensivas de Terapia (UTIs). Seguem em investigação 1.051 pessoas.

Três óbitos por Covid-19 foram confirmados neste domingo (05/04). São eles uma paciente de Manaus, de 50 anos e com histórico de doença renal crônica e obesidade, que veio a óbito às 19h26 do sábado (04/04), e uma idosa de Manacapuru, de 72 anos e com histórico de hipertensão. Um outro homem, de 55 anos e com histórico de obesidade, veio a óbito, por volta das 7h, deste domingo. O paciente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, na zona norte de Manaus.

Ao todo, são 11 óbitos de pacientes provenientes de Manaus, três de Manacapuru e um de Parintins. A FVS investiga ainda outros seis óbitos, que estão aguardando exames laboratoriais.