AM tem 532 casos confirmados de coronavírus; Jutaí e São Gabriel da Cachoeira entram na lista

O Amazonas tem mais 115 novos casos confirmados de Covid-19. No total, o estado tem 532 pessoas infectadas com o vírus, sendo 473 em Manaus e 59 no interior, com 28 de Manacapuru, oito em Itacoatiara, sete em Santo Antônio do Içá, quatro em Parintins, três em Iranduba, três em Tonatins, e um em Anori, Boca do Acre, Jutaí, São Gabriel da Cachoeira, Novo Airão e Careiro da Várzea, cada.

Além disso, 387 pacientes estão em isolamento domiciliar e 82 estão internados, sendo 45 em rede privada, com 23 em leitos clínicos e 22 em Unidade de Terapia Intensiva(UTI). Outros 37 estão em rede pública, com 21 em leitos clínicos e 16 na UTI.

Ainda há 860 casos em investigação e 35 óbitos notificados, sendo 19 confirmados para Coronavírus, nove descartados e sete em investigação. No AM, a letalidade doença é de 3,57%.

O Amazonas já tem 44 fora do período de quarentena, ou seja, já não apresentam mais os sintomas da doença.