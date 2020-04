AM tem mais 104 casos confirmados de coronavírus; total chega a 636

Chega a 636 casos confirmados de Covid-19 no Amazonas. Mais 104 pessoas com a confirmação da doença em 24h. Dessa total, 560 são em Manaus e 66 no interior do estado.

Do interior, 42 casos são em Manacapuru, nove em Itacoatiara, sete em Santo Antônio do Içá, quatro em Parintins, três em Iranduba, três em Tonantins, dois Careiro da Várzea, dois em São Paulo de Olivença, um caso cada em Anori, Boca do Acre, Novo Airão e São Gabriel da Cachoeira.

Os dados foram atualizados pelo Governo do Amazonas em coletiva online na tarde desta terça-feira (7). Além disso, há 463 pessoas em isolamento domiciliar.

Há ainda 256 internados, sendo 104 confirmados com Coronavírus, com 58 em leitos clínicos e 46 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desses 18 estão no Hospital Delphina Aziz e 28 em unidade privada.

Já os outros 152 internados estão com suspeita do vírus, sendo 111 em leitos clínicos e 41 na UTI. Até o momento, o Amazonas teve 40 óbitos notificados, 23 foram confirmados, 10 descartados e sete estão em investigação.

Ainda há 120 amostras coletadas em investigação. Outros 44 pacientes estão fora do período de transmissão, não apresentam mais os sintomas.