Amazonas chega a 32 casos confirmados de Coronavírus; 3 estão internados

Novos seis casos de Covid-19 são anunciados no Amazonas. No total, o estado tem 32 casos de pessoas com o vírus confirmados, sendo 31 de Manaus e um do interior, do município de Parintins.

As novas informações foram divulgadas durante coletiva online realizada na tarde deste segunda-feira (23), pelo secretário da Secretaria Estadual de Saúde (Susam), Rodrigo Tobias, e diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto.

Além dos 32 casos confirmados, 20 estão em investigação. Dos casos confirmados, três estão internados, dois no Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz e um em uma unidade particular. Dos 32, dois seriam idosos, de 70 e 83 anos, uma criança de 10 anos e os demais estariam na faixa etária de 30 anos.

Novamente, os profissionais ressaltaram a importância do isolamento social. No caso de sintomas de febre e coriza, o recomendado é ficar em casa. Porém, se houver agravamento desses sintomas e somados com dores e mal-estar aí deve-se procurar uma unidade de saúde.