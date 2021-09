Amazonas mantém vacinação de adolescentes sem comorbidades contra a Covid-19

O Amazonas mantém a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades contra a Covid-19. A decisão foi aprovada, nesta sexta-feira (17/09), pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Amazonas (CIB), durante reunião extraordinária virtual. Em todo o estado, 194.021 adolescentes, com e sem comorbidades, receberam o imunizante, o que corresponde à cobertura de primeira dose em 41,1%, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

“Por unanimidade, pactuamos, assim como outros 21 estados, continuar a vacinação dos adolescentes sem comorbidades no Amazonas. Temos disponibilidade de doses, a vacina é segura e foi aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A agência emitiu nota de que não há contraindicação para aplicação da vacina em adolescentes sem comorbidades. Precisamos continuar a vacinação, porque a maior arma contra a Covid-19 é a vacina”, afirmou o secretário de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Anoar Samad.

Durante o colegiado, secretários municipais de saúde do Amazonas ressaltaram a necessidade de avançar na imunização no estado e relataram que se organizaram e iniciaram a vacinação desse grupo. A pactuação foi formalizada por meio de Resolução da CIB nº 208/2021.

A FVS-RCP distribuiu cerca de 80% das doses programadas para vacinação de adolescentes no estado, que iniciou com a imunização dos adolescentes com comorbidades e, em seguida, com a vacinação dos sem comorbidades.

“Com o início da aplicação da terceira dose, a nossa programação está sendo feita de forma paralela para atender a esses grupos. O Amazonas se programou e está fazendo uma boa gestão de distribuição de vacinas para evitar que tenha falta de imunobiológico. Quero registrar que isso nunca aconteceu no estado do Amazonas”, ressaltou a diretora técnica da FVS-RCP, Adriana Elias.

De acordo com a secretária municipal de Saúde de Manaus, Shádia Fraxe, 71% dos adolescentes de 12 a 17 anos estão vacinados na capital. Nos 61 municípios do interior do Estado, mais de 40% dos adolescentes estão vacinados com a primeira dose do imunizante, conforme o secretário executivo de Assistência do Interior, da SES-AM, Cássio Espírito Santo.

Sobre a CIB – A CIB é a instância colegiada, que reúne secretários municipais e a gestão estadual, para traçar estratégias e deliberar sobre a execução das ações e serviços de saúde.

Foto: Roberto Carlos/Secom