Anunciado revitalização de escolas e da rede de saneamento em Alvarães

Durante passagem pelo município de Alvarães neste sábado (17/10), o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou uma série de medidas visando a melhoria de serviços básicos voltados às áreas de educação e saneamento básico na cidade, distante 530 quilômetros de Manaus. Entre as iniciativas estão a revitalização de três escolas da rede estadual de ensino e investimentos na Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) para a recuperação e modernização do sistema no município.

As medidas foram anunciadas durante evento realizado na praça central do município. No local, o governador Wilson Lima falou sobre a importância de se modernizar serviços básicos no interior do estado e ressaltou que fez questão de visitar pessoalmente o município, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento de Alvarães.

Ao todo, três escolas da rede estadual de ensino serão revitalizadas para melhor atender alunos e profissionais da educação em Alvarães, são elas: Escola Estadual Senador Fábio Lucena, Escola Estadual Professor Gilberto Mestrinho e Escola Estadual Professor Johannes Petrus.

Entre os serviços a serem realizados, nas unidades escolares, estão a pintura das áreas interna e externa, coberturas, revitalização dos banheiros, forros e melhorias na iluminação.

“A partir do ano que vem, a gente já vai começar a reforma das três escolas estaduais para garantir melhores condições de trabalho para os professores e um espaço mais agradável para os nossos alunos”, ressaltou o governador.

Saneamento

O Governo do Estado, por meio da Seinfra, investirá cerca de R$ 6,6 milhões no sistema de abastecimento de água para a recuperação, ampliação e modernização do sistema no município de Alvarães.

Serão construídos quatro novos poços completos, um reservatório apoiado, um reservatório elevado, dois centros de reservação e distribuição, 200m de rede adutora para os poços novos, quatro quilômetros de rede de distribuição para atender novos usuários, além da aquisição de equipamentos, como quatro conjuntos de motobomba, quatro chaves compensadoras, duas bombas dosadoras e dois misturadores.

“Eu acho que vai trazer muitas melhorias, melhorias para Alvarães principalmente em relação à água porque nós aqui estamos operando na Cosama, operando com dois poços e está muito complicado a gente trabalhar com dois poços. E com esse investimento é claro que vai melhorar tanto para a Cosama quanto para toda a população de Alvarães”, avalia Darlene Pereira, gerente da Cosama em Alvarães.

Este investimento contemplará 1.100 novas famílias. A estimativa é de que cerca de seis mil pessoas serão beneficiadas com o abastecimento de água tratada, garantido qualidade de vida e saúde para a população.