Assembleia celebra Dia da Cultura com homenagens e apresentações

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizou a Sessão Especial do Dia Nacional da Cultura, celebrado neste 5 de novembro. A iniciativa foi do deputado Saullo Vianna (PTB), que também é presidente da Comissão de Cultura e Economia Criativa da Casa. O evento contou com apresentações, homenagens e presença de representantes dos movimentos culturais de Manaus, Manacapuru, Parintins e Itacoatiara.

Segundo o deputado Saullo Vianna, a Sessão Especial é para relembrar e reafirmar o compromisso com a cultura do Estado, que é grande geradora de trabalho e renda, principalmente no interior.

“Como presidente da Comissão de Cultura e Economia Criativa da Aleam, todos os anos, fazemos comemoração deste dia. Este ano, em especial, por conta de tudo que nós vivemos na pandemia, pois o setor cultural foi a atividade econômica mais afetada”, disse.

O deputado relembrou o fato de muitos artistas terem passado dificuldades durante a pandemia de Covid-19, com a suspensão dos eventos, o que afetou diretamente a renda dos trabalhadores.

“Diversos artistas do setor cultural ficaram dois anos sem trabalhar, passando por inúmeras dificuldades, por não ter condições de trabalhar. E hoje nós comemoramos, principalmente, a possibilidade da retomada dos eventos culturais”, ressaltou.

Durante seu pronunciamento, o deputado lançou o desafio para os representantes dos movimentos culturais, para que incentivem o público a tomar as vacinas e todas as doses ofertadas.

“Infelizmente, nós temos quase 300 mil pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. Portanto, para que a gente alcance a porcentagem de segurança da nossa população, é imprescindível que as pessoas estejam imunizadas. Todo mundo clama para que, no ano que vem, com a nossa população vacinada, possamos retornar com os eventos”, afirmou.

Apresentações

A Sessão Especial do Dia Nacional da Cultura contou com apresentações das cirandas de Manacapuru – Flor Matizada, Guerreiros Mura e Tradicional. Em seguida, os casais de mestre-sala e porta-bandeira das escolas de samba Reino Unido da Liberdade, Mocidade Independente de Aparecida, Unidos do Alvorada e Vitória-Régia se apresentaram com a música “Não deixe o samba morrer”.

Posteriormente, o Boi Garantido realizou sua apresentação, com o Amo, João Paulo Farias, que convidou o deputado Tony Medeiros para fazer parte do momento. As apresentações foram encerradas pelo Caprichoso, que contou com o Amo, Prince do Boi, e a Marujada de Guerra.

Homenageados

Foram homenageados os grêmios recreativos escolas de samba Mocidade Independente de Aparecida, Unidos do Alvorada, Vila da Barra, Andanças de Ciganos, Reino Unido da Liberdade e Grêmio Recreativo Carnavalesco Primos da Ilha. A Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso e o Instituto Boi-Bumbá Garantido também fizeram parte da homenagem.

As cirandas de Manacapuru – Associação Folclórica Ciranda Tradicional, Grêmio Recreativo Folclórico Ciranda Flor Matizada, Grupo Recreativo e Folclórico Guerreiros Mura da Liberdade – também foram homenageados durante a sessão; além da Liga Itacoatiarense de Bumbás e Grupos Folclóricos e Liga Itacoatiarense de Blocos e Escolas de Samba.

*Com informações da assessoria/Fotos: Divulgação