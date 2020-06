Assistência Social entrega cestas básicas para famílias carentes de Uarini/Am

Em meio a pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Uarini, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a entrega de cestas básicas para famílias carentes nos bairro Santo Antônio, bairro Verde.

As ações de entrega foram feitas pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), através dos Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

“Mesmo com os decretos, o auxílio para aqueles que mais necessitam continuam sendo uma política essencial. Daremos continuidade à entrega de mais cestas básicas, visto que a determinação do prefeito Antônio Uchôa é continuar realizando as estratégias de segurança alimentar enquanto durar a pandemia do novo coronavírus”, explicou Ana Cristina – Secretária Municipal de Assistência e Ação Social.

*Com informações da assessoria/Fotos: Divulgação