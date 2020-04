Bebê de 1 ano e 4 meses com coronavírus é curado em Parintins

O bebê de 1 ano é 4 meses recebeu alta do Hospital Jofre Cohen neste domingo (5). O menino é o terceiro diagnosticado com Coronavírus no município de Parintins, interior do Amazonas.

A criança estava internado desde o dia 25 de março e morava na comunidade Vila Bentes, na zona rural do município. Ele apresentava um quadro de pneumonia causada pelo vírus.

Após alguns dias sendo medicado com antibióticos prescritos pela pediatra e sendo acompanhado diariamente (seguindo todos os protocolos de segurança) e observado pela mãe, foram feitos novamente o exame neste sábado (4) e o menino já não apresentava nenhum sintoma.

O bebê foi o primeiro a ser curado na cidade. O primeiro caso da doença foi em um homem de 49 anos, identificado como Geraldo Sávio, que foi a óbito em Manaus. E a segunda diagnosticada com a doença foi a mulher dele, que encontra-se em tratamento na capital.

Devido ao sua melhora, o bebê teve alta do hospital e recebeu muitos aplausos durante a sua saída. Ele continuará em isolamento social, porém de casa, para preservar seu sistema imunológico.