Bebê de 1 ano e 4 meses é a terceira vítima de coronavírus em Parintins

Um bebê de apenas um ano e quatro meses é o terceiro caso de Covid-19 do município de Parintins. O caso foi anunciado por meio das redes sociais oficiais da Prefeitura da cidade nesta segunda-feira (30).

Na nota, eles informaram que o bebê era proveniente da zona rural e apresentou quadro febril e dermatológico no dia 18 de março, vindo para sede do município no dia 20 para avaliação médica. Porém, antes de ir à UBS, foi até a uma agência bancária para saque de benefício.

Após a avaliação retornou para a comunidade de origem. Dois dias depois houve a procura de benzedeira em outra comunidade próxima, não havendo melhora do quadro.

No dia 25, procurou a unidade de saúde de referência da região, foi avaliado, detectado dificuldade respiratória e foi prontamente encaminhado para Parintins, onde foi diagnosticado com Pneumonia. Houve a coleta de amostra para COVID-19 pela Vigilância em Saúde do município, com resultado positivo nesta segunda-feira, 30 de março.

Ainda não foi informado se o bebê foi transferido para o tratamento especializado no Hospital Delphina Aziz, em Manaus. Além desse, ainda teve mais outros dois casos, sendo que a primeira vítima veio a óbito.