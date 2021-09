Benjamin Constant (AM) realiza oficina de fotografia para jovens indígenas

No dia 06 de setembro, a Administração Municipal realizou a 1ª Oficina de Fotografias e Mídia Digital Para Jovens Indígenas de Benjamin Constant. O evento aconteceu no auditório Biblioteca Pública Municipal. A oficina, promovida pela Secretaria Municipal de Turismo, tem o objetivo de capacitar os jovens para impulsionar as vendas de artesanato através do comércio digital.

Participaram da oficina 45 jovens e adolescentes das comunidade indígenas de Filadéfia, Porto Cordeirinho e Bom Caminho. Segundo o Secretário de Turismo de Benjamin Constant, Marcelo Lopes, a ideia é treinar os jovens para que contribuam com as vendas on-line dos artesanatos das mulheres indígenas de cada aldeia. “Além de impulsionar as vendas pela internet, o evento é importante para valorização dos costumes e tradições da etnia Tikuna”, afirmou.

O curso abordou técnicas de fotografia para redes sociais, engajamento nas mídias e vendas através de e-comerce. O evento teve o apoio do SEBRAE, Projeto Painter- FAPEAM, INC- UFAM, Olivaldo Bruno Fotografias e Imagem e ASCOM-PMBC.

