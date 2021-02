Benjamin Constant inicia teste em massa de trabalhadores expostos à Covid-19

A Prefeitura de Benjamin Constant, município a 1.119 quilômetros de Manaus, iniciou uma campanha inédita de testagem em massa em grupos de trabalhadores considerados expostos à contaminação de Covid-19. Equipes de saúde começaram a realizar os testes nesta quinta-feira (18).

Os testes são aplicados em mototaxistas, taxistas terrestres e fluviais, carroceiros, feirantes, estivadores e comerciantes. O resultado servirá de parâmetro para tomadas de decisões em próximos decretos.

“Estamos aplicando os testes em alguns grupos mais expostos, avaliados pelas equipes de enfrentamento à pandemia aqui no município. Com o resultado antecipado, podemos ter mais controle e eficiência nas ações, além de evitarmos o aumento de casos na cidade”, afirmou o prefeito, David Bemerguy (MDB).

Segundo o prefeito, os grupos foram escolhidos porque são trabalhadores com mais chances de se contaminar, por terem bastante contato com o público. “Pessoas que tiveram contato com pacientes positivados também poderão ser testadas. Essa ação inédita no Amazonas vai nos ajudar a combater a contaminação do vírus em Benjamin Constant”, disse o prefeito.

Com informações da assessoria