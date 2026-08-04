Boi Tira-Prosa conquista título de campeão do 40º Festival Folclórico de Fonte Boa

O Boi-Bumbá Tira-Prosa conquistou o título de grande campeão do 40º Festival Folclórico de Fonte Boa, no interior do Amazonas. Com o tema “Fonte Boa do Povo Vermelho”, a agremiação levou para a arena um espetáculo marcado pela valorização das tradições, da história e da identidade cultural do município.

Durante a apresentação, o Tira-Prosa destacou a força de seus itens, brincantes e artistas, além das toadas e alegorias que ajudaram a contar a história e representar a paixão da torcida vermelha. O espetáculo reuniu elementos da cultura fonte-boense e reforçou a ligação do boi com suas raízes e com a população.

Considerado pelo próprio grupo como o “Boi da Tradição de Fonte Boa”, o Tira-Prosa celebrou a conquista como resultado do trabalho coletivo desenvolvido ao longo da preparação para o festival. A vitória foi dedicada aos torcedores, brincantes, artistas e demais integrantes envolvidos na apresentação.

Em mensagem de comemoração, o boi ressaltou que o título representa a união e o esforço de todos que participaram da trajetória até a arena.

A conquista no 40º Festival Folclórico passa a integrar a história do Boi Tira-Prosa e foi celebrada pela torcida como símbolo de orgulho e valorização da cultura popular de Fonte Boa.

Lenda campeã da noite

Na segunda noite do Festival, a Lenda Amazônica do Boi Tira Prosa conquistou a maior nota da categoria, somando 29,9 pontos, enquanto o boi contrário alcançou 29,6. Uma vitória construída com talento, pesquisa para passar credibilidade da história, emoção e amor pela nossa cultura e lendas.

Representada por uma alegoria grandiosa, Dinahí, a Senhora das Águas, encantou a arena de Fonte Boa ao eternizar uma história de coragem, resistência e superação. A guerreira, abençoada por Tupã e transformada na grande protetora das águas e das florestas, ganhou vida em um espetáculo fiel à verdadeira lenda, respeitando sua essência e sua origem. E isso nos enche ainda mais de orgulho, pois o Tira Prosa foi o único boi a apresentar a narrativa em sua forma autêntica.